الثامن.. سموحة يضم إسلام جابر

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

إسلام جابر - سموحة

أعلن نادي سموحة ضم إسلام جابر قادما من البنك الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سموحة قد وقع مع إسلام جابر لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.

صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع البنك الأهلي في 24 مباراة وصنع خلالهم هدفا واحد.

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وانضم جابر للبنك الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من الزمالك.

وضم سموحة كل من حسام حسن وأحمد خالد وفادي فريد ومحمد مصطفى ومحمود وحيد ومصطفى البدري وكذلك المغربي عبد اللطيف بن قسو.

وأنهى سموحة الموسم الماضي مشواره في الدوري برصيد 42 نقطة احتل بها المركز العاشر.

وبدأ جابر مسيرته مع الشرقية للدخان وانضم لمصر للمقاصة في 2017 ثم الداخلية.

وانتقل للزمالك في 2019 وقضى 3 مواسم بقميص الأبيض حقق خلالها لقب الدوري مرتين ولقب كأس مصر.

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