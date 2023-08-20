دغموم يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح في قطر
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 17:39
كتب : عمرو نبيل
أجرى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري جراحة الرباط الصليبي بنجاح في إحدى مستشفيات قطر.
عبد الرحيم دغموم
النادي : المصري
اللاعب كان من المفترض أن يجري الجراحة في ألمانيا ولكنه تأخر في الحصول على التأشيرة ليجريها في قطر.
وكان دغموم قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مواجهة المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية.
وانتقل دغموم للمصري قادما من وفاق سطيف في بداية الموسم الماضي.
وشارك دغموم خلال موسمه الأول مع المصري في 25 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة هدف.
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