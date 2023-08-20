اتحاد ألعاب القوى يكشف غياب بسنت حميدة عن بطولة العالم

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 17:34

كتب : FilGoal

بسنت حميدة - ألعاب قوى

كشف الاتحاد المصري لألعاب القوى غياب بسنت حميدة عن بطولة العالم بسبب الإصابة.

وتستضيف مدينة بودابست المجرية منافسات بطولة العالم لألعاب القوى للكبار.

وتغيب بسنت حميدة عن منافسات سباق 200 متر عدو بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

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وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"لن تشارك بطلتنا بسنت حميدة في سباق 200 متر عدو ببطولة العالم وذلك لتعرضها للإصابة بالعضلة الضامة بعد وصولها إلى المجر مع بعثة المنتخب للمشاركة في البطولة".

"تم التواصل مع اللجنة الطبية اللازمة والتي اتضح منها وجود تمزق في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، وبعد التشاور بين المسؤولين عن بعثة المنتخب والأطباء باللجنة الطبية، تم التواصل مع رئيس اللجنة الطبية، مجدي الصباع في مصر لاتخاذ القرار المشاركة من عدمه".

"تم اتخاذ قرار عدم مشاركة بسنت حميدة بسبب الإصابة وحرصا عليها من تفاقم الإصابة، ونتمنى لها العودة في أقرب وقت للتدريب استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية والقادمة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024".

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