كرة طائرة - سيدات مصر بالعلامة الكاملة في أمم إفريقيا بالتغلب على بوروندي

أنهت سيدات مصر للكرة الطائرة دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.

وتغلبت سيدات مصر على بوروندي بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام منافسات دور المجموعات.

وتتأهل سيدات مصر إلى الأدور الإقصائية بحثا عن حصد أولى ألقاب المنتخب منذ عام 2003.

وتصعد المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى إلى منافسات بطولة العالم 2025.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.

وجاءت قائمة منتخب سيدات مصر كالآتي:

دعاء محمد - دانا شوقي - مايا ممدوح - دعاء غباشي - داليا مرشدي - مريم متولي - آية خالد - مي غزال - ندى وليد - أيسل نديم - ندى معوض - سارة أمين - سابين عابد - زينة العلمي.