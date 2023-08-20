ديلي ميل: تأخر ظهور نيمار مع الهلال لمدة شهر

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

لن يظهر النجم البرازيلي نيمار مع فريقه الجديد الهلال السعودي قريبا.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

ولا يزال نيمار لم يتعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها قبل 6 أشهر في الكاحل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ظهور نيمار الأول مع الهلال قد يكون في منتصف سبتمبر المقبل.

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وذلك بعد أن يتعافى بشكل كامل من إصابته.

نيمار لم يشارك في أي مباراة منذ 6 شهور سابقة بسبب إصابته التي تعرض لها مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار سادس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي وياسين بونو.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.

نيمار الهلال الدوري السعودي
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