وكيل لاندري ديماتا لـ في الجول: لم يصل لنا أي عرض من الأهلي

كشف فرانشيسكو مونتويا وكيل لاندري ديماتا لاعب إسبانيول الإسباني حقيقة تقدم الأهلي بعرض لضم اللاعب.

وقال مونتويا لـFilGoal.com: "لم يصل لنا أي عرض من الأهلي بشأن لاندري ديماتا".

وأضاف "كما لم يصل لنا أي اهتمام من أي فريق مصري بشأن اللاعب".

وفي وقت سابق كشف FilGoal.com أن اسم لاندري ديماتا من ضمن المرشحين لدعم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

المهاجم البلجيكي ديماتا يبلغ من العمر 25 عاما مهاجم بلجيكي من أصل كونغولي.

وقضى الموسم الماضي معارا من إسبانيول الإسباني لنادي نيميخن الهولندي.

ومع الفريق الهولندي لعب 30 مباراة في الدوري سجل خلالها 10 أهداف.

وفي موسم 2021-2022 شارك مع إسبانيول في 17 مباراة بالدوري الإسباني ومباراتين في كأس ملك إسبانيا ولم يسجل أي أهداف ولذلك خرج للإعارة مع نيميخن الهولندي.

أما في موسم 2020-2021 لعب مع فريقه في دوري الدرجة الثانية 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف، وفي الموسم ذاته لعب مع فريق إندرلخت البلجيكي معارا وشارك في 14 مباراة سجل خلالها هدفين.