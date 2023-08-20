للمرة الأولى في التاريخ.. منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم للسيدات بالفوز على إنجلترا

توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدف دون رد، في البطولة التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلاندا.

وفاز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

هدف فوز إسبانيا جاء عن طريق اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة 29 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأصبحت أولجا كارمونا ثاني أصغر لاعبة تسجل في نصف نهائي كأس العالم للسيدات ثم النهائي في نسخة واحدة للبطولة بعد الأسطورة الأمريكية أليكس مورجان في 2011.

واستمر الحظ السيئ في مطاردة سارينا ويجمان المدربة الهولندية لمنتخب إنجلترا بعدما خسرت نهائي كأس العالم للمرة الثانية في مسيرتها بعد أن فقدت اللقب عندما كانت مدربة لمنتخب هولندا أيضا في 2019.

وفازت لاعبة منتخب إسبانيا أيتانا بونمات بلقب أفضل لاعبة في بطولة كأس العالم للسيدات.

بينما حققت ماري إيرباس حارسة مرمى منتخب إنجلترا لقب أفضل حارسة في البطولة.

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