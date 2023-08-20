للمرة الأولى في التاريخ.. منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم للسيدات بالفوز على إنجلترا

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

منتخب إسبانيا للسيدات

توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدف دون رد، في البطولة التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلاندا.

وفاز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

هدف فوز إسبانيا جاء عن طريق اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة 29 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أثبتنا لماذا نفوز كثيرا ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي جوتا: كنا أفضل ونحن نلعب بـ10 لاعبين أمام بورنموث

وأصبحت أولجا كارمونا ثاني أصغر لاعبة تسجل في نصف نهائي كأس العالم للسيدات ثم النهائي في نسخة واحدة للبطولة بعد الأسطورة الأمريكية أليكس مورجان في 2011.

واستمر الحظ السيئ في مطاردة سارينا ويجمان المدربة الهولندية لمنتخب إنجلترا بعدما خسرت نهائي كأس العالم للمرة الثانية في مسيرتها بعد أن فقدت اللقب عندما كانت مدربة لمنتخب هولندا أيضا في 2019.

وفازت لاعبة منتخب إسبانيا أيتانا بونمات بلقب أفضل لاعبة في بطولة كأس العالم للسيدات.

بينما حققت ماري إيرباس حارسة مرمى منتخب إنجلترا لقب أفضل حارسة في البطولة.

إسبانيا إنجلترا كأس العالم للسيدات
نرشح لكم
أنشيلوتي: بيلينجهام يتأقلم سريعا.. وسأخفض راتبي حتى لا تدخل الكاميرات غرفة الملابس مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس والقنوات الناقلة.. برشلونة ودربي لندني انضم لعرين الأسود.. زياش إلى جالاتاسراي مدرب طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه ثنائية لاوتارو تنصر إنتر على مونزا.. وفيورنتينا يكتسح جنوى عودة مبابي لم تكن كافية.. باريس يتعادل للمباراة الثانية على التوالي لدغة بطل العالم تُنصر مانشستر سيتي على نيوكاسل إصابة قوية.. تريزيجيه يغادر مباراة طرابزون ضد جالاتا سراي على "نقالة"
أخر الأخبار
وكيل لاندري ديماتا لـ في الجول: لم يصل لنا أي عرض من الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
أونانا: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام توتنام 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ليل 53 دقيقة | المحترفون
للمرة الأولى في التاريخ.. منتخب إسبانيا بطلا لكأس العالم للسيدات بالفوز على إنجلترا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
طرابزون يصدر بيانا بشأن حالة تريزيجيه ساعة | المحترفون
قائمة منتخب مصر الأولية - ظهور شريف وطارق وعودة سام ضمن المحترفين لمعسكر سبتمبر ساعة | الكرة المصرية
الرائد السعودي يضم لاعب نورويتش السابق 2 ساعة | ميركاتو
حوار في الجول - العشري.. عن مشروع الاتحاد والمنافسة مع الوقت وكيفية تحقيق مكاسب مالية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم