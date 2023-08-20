قائمة منتخب مصر الأولية - ظهور شريف وطارق وعودة سام ضمن المحترفين لمعسكر سبتمبر

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمباراتي إثيوبيا وتونس.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ثم يلعب يوم 12 من الشهر ذاته وديا ضد تونس في القاهرة ولم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية ويحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

وشهدت القائمة انضمام محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والمنتقل مؤخرا إلى الخليج السعودي.

كذلك انضم طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري.

واستمر ظهور أحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي، وعاد سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي للانضمام لقائمة منتخب مصر.

وجاءت قائمة المحترفين الأولية كالآتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

تريزيجيه – طرابزون التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – فرانكفورت الألماني

حمدي فتحي – الوكرة القطري

طارق حامد – اتحاد جدة السعودي

محمد شريف – الخليج السعودي

أحمد حمدي – مونتريال الكندي

سام مرسي – إبسويتش تاون