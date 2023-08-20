الرائد السعودي يضم لاعب نورويتش السابق

أعلن نادي الرائد السعودي يوم الأحد تعاقده مع الدولي النرويجي ماتياس نورمان.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قادما من نادي روستوف الروسي.

ووقع على عقد يربطه بالنادي السعودي إلى صيف 2025.

وأفاد النادي في بيان: "النجم النرويجي ماتياس نورمان ينضم لكتيبة رائد التحدي".

لاعب الوسط المدافع لعب من قبل في صفوف عدة فرق نرويجية قبل أن ينضم لصفوف برايتون الذي أعاره لمولده النرويجي.

ثم انتقل إلى روستوف الروسي الذي أعاره لنورويتش سيتي وسبارتاك موسكو.

وخسر الرائد أول مباراتين في الدوري السعودي هذا الموسم.

فقد سقط أمام اتحاد جدة بثلاثية نظيفة، وضد أبها بهدف.

ويتذيل الرائد ترتيب جدول الدوري السعودي بدون نقاط في المركز الأخير.

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