الرائد السعودي يضم لاعب نورويتش السابق

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

ماتياس نورمان

أعلن نادي الرائد السعودي يوم الأحد تعاقده مع الدولي النرويجي ماتياس نورمان.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قادما من نادي روستوف الروسي.

ووقع على عقد يربطه بالنادي السعودي إلى صيف 2025.

أخبار متعلقة:
بعد مشاركته في تدريبات فنربخشة.. عمر فايد: الفصل الأول لقصة رائعة ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية جوارديولا: أثبتنا لماذا نفوز كثيرا

وأفاد النادي في بيان: "النجم النرويجي ماتياس نورمان ينضم لكتيبة رائد التحدي".

لاعب الوسط المدافع لعب من قبل في صفوف عدة فرق نرويجية قبل أن ينضم لصفوف برايتون الذي أعاره لمولده النرويجي.

ثم انتقل إلى روستوف الروسي الذي أعاره لنورويتش سيتي وسبارتاك موسكو.

وخسر الرائد أول مباراتين في الدوري السعودي هذا الموسم.

فقد سقط أمام اتحاد جدة بثلاثية نظيفة، وضد أبها بهدف.

ويتذيل الرائد ترتيب جدول الدوري السعودي بدون نقاط في المركز الأخير.

ماتياس نورمان نورويتش الرائد
نرشح لكم
دوري المحترفين - لاعب كفر الشيخ ينضم إلى فريق WE ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي انضم لعرين الأسود.. زياش إلى جالاتاسراي خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين الاتحاد والبنك الأهلي الـ 14.. مصطفى سعد من الأهلي لـ زد خبر في الجول - سموحة يتوصل لاتفاق مع شبانة وحمدي علاء.. وموقف الزمالك المقاولون العرب يضم عامر عامر ويستعير محمود وادي خبر في الجول – سموحة يضم إسلام جابر في صفقة انتقال حر
أخر الأخبار
طرابزون يصدر بيانا بشأن حالة تريزيجيه 13 دقيقة | المحترفون
قائمة منتخب مصر الأولية - ظهور شريف وطارق وعودة سام ضمن المحترفين لمعسكر سبتمبر 33 دقيقة | الكرة المصرية
الرائد السعودي يضم لاعب نورويتش السابق ساعة | ميركاتو
حوار في الجول - العشري.. عن مشروع الاتحاد والمنافسة مع الوقت وكيفية تحقيق مكاسب مالية ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (1) ليل.. الحارس يحرم مصطفى من هدف ساعة | المحترفون
مصطفى محمد أساسي أمام ليل 2 ساعة | المحترفون
دوري المحترفين - لاعب كفر الشيخ ينضم إلى فريق WE 2 ساعة | ميركاتو
اختتام موسم The Showcase cairo بحضور وزير الرياضة و7 أندية من الدوري الإسباني 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم