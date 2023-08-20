الرائد السعودي يضم لاعب نورويتش السابق
الأحد، 20 أغسطس 2023 - 14:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي الرائد السعودي يوم الأحد تعاقده مع الدولي النرويجي ماتياس نورمان.
ماتياس نورمان
النادي : نورويتش سيتي
وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قادما من نادي روستوف الروسي.
ووقع على عقد يربطه بالنادي السعودي إلى صيف 2025.
وأفاد النادي في بيان: "النجم النرويجي ماتياس نورمان ينضم لكتيبة رائد التحدي".
🇳🇴 | النجم النرويجي ماتياس نورمان ينضم لكتيبة #رائد_التحدي
Welcome ❤️#MathiasNormann pic.twitter.com/5muODcn738— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 20, 2023
لاعب الوسط المدافع لعب من قبل في صفوف عدة فرق نرويجية قبل أن ينضم لصفوف برايتون الذي أعاره لمولده النرويجي.
ثم انتقل إلى روستوف الروسي الذي أعاره لنورويتش سيتي وسبارتاك موسكو.
وخسر الرائد أول مباراتين في الدوري السعودي هذا الموسم.
فقد سقط أمام اتحاد جدة بثلاثية نظيفة، وضد أبها بهدف.
ويتذيل الرائد ترتيب جدول الدوري السعودي بدون نقاط في المركز الأخير.
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