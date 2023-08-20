حوار في الجول - العشري.. عن مشروع الاتحاد والمنافسة مع الوقت وكيفية تحقيق مكاسب مالية

يرى طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه يحتاج إلى الاستقرار الفني من أجل الظهور بمستوى مميز في الدوري المصري لعدة مواسم متتالية.

طارق العشري تولى تدريب الاتحاد السكندري قبل أسابيع بعد رحيل زوران مانولوفيتش.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع طارق العشري للحديث عن كل ما يخص كرة القدم في الاتحاد السكندري.

وبدأ العشري حواره قائلا: "الهدف الذي يسعى له مع النادي وشكل الفريق في الموسم المقبل والصفقات الجديدة وغيرها من الأمور تحدث عنها طارق العشري".

وأضاف "الصفقات الجديدة وقعت على عقود تمتد من 3 إلى 4 سنوات وهذا هو الاستقرار الفني الذي نريده في الاتحاد السكندري".

وواصل "اكتشفنا على الأقل 10 لاعبين من فريق الأمل وهم لاعبين مميزين وواعدين ولهم مستقبل جيد مع الاتحاد السكندري".

وأكمل "النادي في حاجة إلى صناعة موارد مالية وأحد هذه الموارد هي الاستثمار في اللاعبين الصغار لأن مصروفات الاتحاد السكندري كثيرة جدا".

وأوضح "أعمل يوميا منذ الساعة الثانية وحتى العاشرة مساء، أتولى تدريب الفريق الأول على فترتين وبينهما أقود مران فريق الشباب بنفسي للوقوف على مستوى جميع اللاعبين".

وأشار "أريد أن يحدث التغيير في الاتحاد السكندري معي على كافة المستويات حتى يصبح النادي منظم ومرتب وله استراتيجية واضحة في العمل ليعود بالنفع على النادي في المستقبل".

وأردف "الجمهور يتعجل تحقيق الانتصارات ولكن هذا يحتاج للوقت، ولكم في أرسنال مثالا في الموسم قبل الماضي ظل يخسر كثيرا في بداية الدوري ولكن الموسم الماضي حصل على المركز الثاني وكان منافس قوي لمانشستر سيتي طوال الموسم".

وشدد "الوقت هو أشرس منافس لنا لأن الدوري يقترب من الانطلاق ودائما ما يكون هناك ضغط مباريات".

وعن الصفقات الجديدة قال: "أتمنى أن يساعدنا أحمد الشيخ وإذا قدم مستوى جيد مثلما أرى حماسه ورغبته في العودة سيكون إضافة قوية للاتحاد السكندري".

وتابع "ينقصنا التعاقد مع مدافع مصري وبعد عدم إتمام التعاقد مع واتارا سنضم لاعب محترف في خط الهجوم".

وبشأن حراسة المرمى قال: "ثلاثي حراس مرمى الاتحاد السكندري في الموسم المقبل هو المهدي سليمان وعمر صلاح وعمرو خليل، بالإضافة إلى كباكا مواليد 2003".

وأكد "هدفنا تكوين فريق قوي بمزيج من الشباب والخبرة ليظهر بشكل جيد في الدوري المصري".

العشري أكمل تصريحاته "أتمنى إسعاد جمهور نادي الاتحاد السكندري الذي لم يحقق أي بطولة منذ 1976 وأعمل على هذا المشروع بدعم من مجلس الإدارة ولكن الدعم الأكبر متروك للجمهور".

وعن موقف كريستفور مابولولو مهاجم الفريق قال: "أغلقنا صفحة رحيل مابولولو رغم أنه من الممكن أن يفيد النادي بمبلغ مالي كبير".

وأتم تصريحاته "الاتصال مفتوح بيني وبين إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي في كل شيء يخص كرة القدم بالنادي، وحتى الآن لم أوقع عقود تدريب الفريق ولكن أنا تحت أمر النادي والأهم هو أن يشعر الجمهور أن الفريق يتغير للأفضل وأن يكون التحسن ملموسا ويعود الاتحاد السكندري إلى هيبته السابقة".