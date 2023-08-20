مصطفى محمد أساسي أمام ليل

يشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي أمام ليل في الدوري الفرنسي.

ويحل نانت ضيفا على ليل في الجولة الثانية للدوري.

وقاد المهاجم المصري هجوم نانت في المباراة الأولى بالموسم الجديد، وكرر ذلك في المباراة الثانية.

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

وتنطلق المباراة في الثانية عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان نانت قد نجا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في المباراة الأخيرة بالدوري الموسم الماضي.

يذكر أن مصطفى محمد سجل أول أهداف نانت هذا الموسم في شباك تولوز بالمباراة الماضية.

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خسر نانت في افتتاح مشواره في الدوري الفرنسي أمام جماهيره من تولوز بنتيجة 2-1 رغم التقدم بهدف مصطفى محمد.

وتقدم الكناري الفرنسي بهدف الدولي المصري، ثم قلب الضيوف النتيجة في الشوط الثاني عن طريق المغربي زكريا بوخلال وراسموس نيكولاسين.

وشارك مصطفى محمد كأساسي في هجوم نانت وجاوره موسيس سيمون.

وتحصل نانت في الدقيقة 11 على ركلة جزاء انبرى لها مصطفى محمد وسجلها في الشباك متفتحا أول أهدافه في الموسم.

ووصل الدولي المصري لهدفه التاسع في الدوري الفرنسي بقميص نانت والثاني عشر مع الفريق في 52 مباراة بجميع المسابقات.