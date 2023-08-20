بعد مشاركته في تدريبات فنربخشة.. عمر فايد: الفصل الأول لقصة رائعة

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 12:46

كتب : FilGoal

عمر فايد

ظهر عمر فايد مدافع فنربخشة الجديد في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة.

وأعلن فنربخشة يوم الأربعاء الماضي انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر لاعب المقاولون العرب السابق صورا له من تدريبات الفريق الأول رفقة كل نجوم الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

أخبار متعلقة:
تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي جوتا: كنا أفضل ونحن نلعب بـ10 لاعبين أمام بورنموث الأكثر تتويجا في التاريخ.. ميسي يحقق لقبه الأول في أمريكا وإنتر ميامي يفوز بكأس الدوريات

وعلق عمر فايد قائلا "الفصل الأول من قصة عظيمة".

وتشير تقارير تركية إلى أن النادي سيقرر مستقبل الشاب المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية سواء بالاستمرار مع الفريق أو إعارته لفريق آخر من أجل المشاركة باستمرار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا".

وأكمل "أود شكر الرئيس والإدارة والمدير الفني لجلبي إلى هنا وجعلي جزء من أكبر ناد في تركيا".

وأتم "أود أيضا شكر الجماهير على الاستقبال الرائع منذ أول يوم تم الإعلان فيه عن الصفقة، سأعمل بجد وأقدم أفضل ما لدي من أجل فنبرخشة".

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

عمر فايد فنربخشة المقاولون العرب
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) ليل.. انطلاق المباراة مصطفى محمد أساسي أمام ليل مدرب طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه إصابة قوية.. تريزيجيه يغادر مباراة طرابزون ضد جالاتا سراي على "نقالة" انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (2)-(0) طرابزون سبور ماذا قدم صلاح أمام بورنموث.. محاولات كثيرة على المرمى وهدف واحد بقيادة سام مرسي.. إبسويتش يواصل انتصاراته ويتصدر تشامبيونشيب هدف يكسر لعنة الجولة الثانية ورقم تاريخي لـ صلاح.. ليفربول يهزم بورنموث بثلاثية
أخر الأخبار
حوار في الجول - طارق العشري.. عن مشروع الاتحاد والمنافسة مع الوقت وكيفية تحقيق مكاسب مالية 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) ليل.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | المحترفون
مصطفى محمد أساسي أمام ليل ساعة | المحترفون
دوري المحترفين - لاعب كفر الشيخ ينضم إلى فريق WE ساعة | ميركاتو
اختتام موسم The Showcase cairo بحضور وزير الرياضة و7 أندية من الدوري الإسباني ساعة | الكرة المصرية
بعد مشاركته في تدريبات فنربخشة.. عمر فايد: الفصل الأول لقصة رائعة ساعة | المحترفون
ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي ساعة | ميركاتو
جوتا: كنا أفضل ونحن نلعب بـ10 لاعبين أمام بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم