بعد مشاركته في تدريبات فنربخشة.. عمر فايد: الفصل الأول لقصة رائعة

ظهر عمر فايد مدافع فنربخشة الجديد في تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة.

وأعلن فنربخشة يوم الأربعاء الماضي انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ونشر لاعب المقاولون العرب السابق صورا له من تدريبات الفريق الأول رفقة كل نجوم الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق عمر فايد قائلا "الفصل الأول من قصة عظيمة".

عمر فايد لاعب المقاولون السابق يظهر في تدريبات فنربخشة 💪 "الفصل الأول لقصة رائعة" ❤️ pic.twitter.com/fJl4xqXLOP — FilGoal (@FilGoal) August 20, 2023

وتشير تقارير تركية إلى أن النادي سيقرر مستقبل الشاب المصري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية سواء بالاستمرار مع الفريق أو إعارته لفريق آخر من أجل المشاركة باستمرار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.