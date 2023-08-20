ديلي ميل: فولام يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بايلي

دخل نادي فولام في مفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع مدافعه الإيفواري إريك بايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فولام يسعى لتدعيم خط دفاعه وبناء على طلب من المدرب ماركو سيلفا فإن النادي يسعى لضم مدافع منتخب كوت ديفوار من مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك مع اقتراب بايلي في الرحيل عن مانشستر يونايتد بعدما تلقى العديد من العروض وأبرزها من أندية فرنسية.

وعاد إريك بايلي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الجاري بعد نهاية إعارته الموسم الماضي مع مارسليا الفرنسي.

لكن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد فتح الباب أمام رحيل بايلي بعدما خرج من حساباته.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تكثيف المفاوضات من جانب فولام مع مانشستر يونايتد للعمل على إنهاء الصفقة.

بايلي البالغ من العمر 29 عاما لعب مع مانشستر يونايتد 113 مباراة في مختلف المسابقات، وفي موسم 2021-2022 لعب فقط 4 مباريات قبل أن يرحل إلى مارسيليا.