أنشيلوتي: بيلينجهام يتأقلم سريعا.. وسأخفض راتبي حتى لا تدخل الكاميرات غرفة الملابس

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وسجل النجم الإنجليزي الشاب بيلينجهام هدفين في فوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف على ألميريا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا أؤمن بشخصية بيلينجهام وبحالة النضج التي وصل لها في ألمانيا، إنه يتكيف بشكل جيد للغاية مع الدوري الإسباني ومع أسلوب الفريق".

وأضاف "لونين لعب بشكل جيد للغاية ضد أتلتيك بلباو ولدينا الثقة فيه كما هو الحال مع كيبا الذي سيلعب عاجلا أم آجلا".

وواصل "كروس لعب مباراة جيدة جدا وتحكم في اللعب بشكل كبير، مودريتش أيضا أدار الدقائق التي لعبها بشكل جيد، قد يلعبون دقائق أقل لكنهم النجوم".

وأتم تصريحاته "لا يحق للكاميرات الدخول إلى غرفة ملابس الفريق لنا الحق في رفض ذلك، وإذا اضطرت للدخول سأخفض راتبي حتى لا تدخل".