الأكثر تتويجا في التاريخ.. ميسي يحقق لقبه الأول في أمريكا وإنتر ميامي يفوز بكأس الدوريات

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 10:54

كتب : FilGoal

ميسي مع إنتر ميامي

توج فريق إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات الأمريكية لعام 2023 بعد التغلب على ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 10-9 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وأصبح اللقب هو الأول في تاريخ نادي إنتر ميامي، وحجز أيضا بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس كونكاكاف 2024.

هدف فريق إنتر ميامي في المباراة جاء عن طريق ميسي بعد عمل رائع بالكرة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

كما وصل ميسي إلى اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية وأصبح الأكثر تتويجا بالألقاب في التاريخ.

ميسي في 7 مباريات بالبطولة سجل 10 أهداف وحصد لقب الهداف وجائزة أفضل لاعب.

وأصبح ثالث هدافي النادي تاريخيا وعلى بعد 19 هدفا من مواطنه جونزالو إيجوايين.

واستطاع ميسي أيضا التسجيل في كل أدوار البطولة مع فريقه عدا نصف النهائي فقط، بعدما سجل في دور الـ32 ودور الـ16 ودور الـ8 والنهائي.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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