انضم لعرين الأسود.. زياش إلى جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي ضم المغربي حكيم زياش قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وانضم زياش لالأسود على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء بعقد يمتد حتى 2026 مع بطل الدوري التركي.

وتواجد زياش في مدرجات جالاتاسراي لتحية لاعبي الفريق عقب الفوز على طرابزون سبور في ثاني جولات الدوري التركي.

🦁 Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, RAMS Park'ta taraftarların içinde! #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/NIgnO1HdmL — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 19, 2023

وضم جالاتاسراي صفقات عديدة الصيف الجاري بعد عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري من بينها ماورو إيكاردي وكريم ديميرباي وكان أيهان وأنجيلينيو وسيدريك باكومبو وخليل دوريش أوجلو وتيتي وويلفريد زاها وزياش.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

وخاض زياش خلال مسيرته 452 مباراة سجل خلالها 125 هدفا وصنع 137 في جميع المسابقات وتوج بـ 7 ألقاب مختلفة بين إنجلترا وهولندا.

وسبق أن حاز جائزة أفضل لاعب في هولندا لعام 2018.