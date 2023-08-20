خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين الاتحاد والبنك الأهلي

تجري حاليا مفاوضات بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي لإجراء صفقة تبادلية بين الفريقين خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد يتفاوض حاليا مع البنك الأهلي للحصول على خدمات أحمد ياسين مقابل انتقال إبراهيم حسن للأخير.

وكان FilGoal.com قد علم أن الاتحاد السكندري قد وافق على مناقشة العروض المقدمة للتعاقد مع إبراهيم حسن.

كما علم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد وضع أحمد ياسين على قائمة المعروضين للبيع لعدم تناسبه مع طريقة لعب مدرب الفريق نيكوديموس بابافاسيليو.

ورد أحمد ياسين على ذلك لـ FilGoal.com: "لا توجد مشكلة بيني وبين بابافسيليو المدير الفني للفريق واحترمه واحترم النادي".

وكشف ياسين "حصلت على أكثر من عرض خلال الفترة الحالية ولم أحسم مصيري حتى الآن".

وكان أحمد ياسين قد انضم إلى البنك الأهلي قادما من مصر للمقاصة في نوفمبر 2020 على سبيل الإعارة حتى صيف 2021 قبل أن يتم انتقاله بصورة رسمية منذ صيف 2021 وحتى الآن.

ويلعب أحمد ياسين -26 عاما- في مركز الدفاع ويرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى صيف 2024.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة.

وخاض أحمد ياسين 68 مباراة مع البنك الأهلي في مختلف المسابقات.

إبراهيم حسن البالغ من العمر 32 عاما بدأ مسيرته مع نادي الإسماعيلي وانضم منه لصفوف الزمالك ثم بيراميدز وأخيرا الاتحاد السكندري.

ومع الاتحاد لعب 55 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.