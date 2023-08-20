عودة مبابي لم تكن كافية.. باريس يتعادل للمباراة الثانية على التوالي

تعادل باريس سان جيرمان مع تولوز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت عودة كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد فترة من الاستبعاد بسبب عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق.

التعادل كان هو الثاني لباريس سان جيرمان بعد التعادل في المباراة الأولى ضد لوريان.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الثانية في المركز الثامن كما ارتفع رصيد تولوز للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

كما شهدت المباراة أيضا المشاركة الأولى لعثمان ديمبيلي الوافد الجديد للفريق.

باريس بدأ المباراة بثلاثي هجومي مكون من جونكالو راموس وفيتينيا وكانج إن لي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف على الرغم من سيطرة باريس على المباراة ولكن بدون فرق حقيقية.

ومع بداية الشوط الثاني سجل زايري إيمري هدف التقدم لباريس ولكنه لم يحتسب بسبب حالة تسلل.

وشارك كل من مبابي وديمبيلي في الدقيقة الـ 51.

وحصل مبابي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 وتمكن من تسجيلها بنفسه ليتقدم لباريس سان جيرمان.

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مبابي يفتتح سجل أهدافه في الموسم الجديد 😍



من سينافس نجم سان جيرمان على لقب هداف الدوري الفرنسي؟ 🤔 #باريس_سان_جيرمان #مبابي pic.twitter.com/kJ37gFUaS6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

وفي الدقيقة الـ 87 ارتكب أشرف حكيمي خطأ داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء لتولوز.

وسجل زكريا بوخلال ركلة الجزاء ليسجل التعادل لتولوز.

وسيلعب باريس سان جيرمان مباراته المقبلة ضد لانس يوم السبت المقبلة على ملعب حديقة الأمراء.