أبو الحسن: سنحاول حل أزمة قيد الإسماعيلي.. وقطاع الكرة سيكون مسؤولا عن إدارة الفريق

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 00:15

كتب : FilGoal

نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

علق نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي الجديد على الأزمات التي تواجه الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانتخب أبو الحسن رئيسا جديدا للإسماعيلي من قبل الجمعية العمومية مساء اليوم السبت.

وقال أبو الحسن عبر قناة صدى البلد: "من يقود الإسماعيلي خلال ظروفه الحالية كمن يتمسك بقطعة من الجمر".

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وواصل "أشكر اللجنة الفنية لأنها أدارت الإسماعيلي بطريقة جيدة خلال الفترة الماضية ولأول مرة منذ سنوات سنبدأ الموسم بفترة إعداد مع مدرب سيقود الفريق خلال الموسم".

وتابع "قطاع الكرة سيكون مسؤولا عن جميع ما يخص فريق كرة القدم خلال الموسم ومجلس الإدارة سيكون فقط مساعدا لهم في تلك المهمة وسيحاول توفير الاستقرار المالي والإداري لهم، وأثق في إيهاب جلال وعلي أبو جريشة في تحقيق شيء جيد".

وأضاف "إذا احتاج الجهاز الفني لضم عناصر جديدة سنحاول بكل السبة رفع إيقاف القيد لاستقدام من يريده الجهاز الفني".

وأتم "سنحاول إنشاء مشروع على المدى البعيد يضخ أموالا للإسماعيلي ليكون مشابه لمشروع أسباير القطري"

الإسماعيلي نصر أبو الحسن
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