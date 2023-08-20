الـ 14.. مصطفى سعد من الأهلي لـ زد

أعلن نادي زد ضم مصطفى سعد قادما من الأهلي لمدة 5 مواسم.

وقضى سعد النصف الثاني من الموسم معارا إلى سموحة بعد الانضمام إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي.

وشارك سعد في 20 مباراة منذ الانتقال لسموحة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وأعلن نادي زد عن 14 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:

محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

الجامبي محمد سوانيه

التنزاني محسني ماليما

معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

محمد أشرف إعارة من الأهلي

مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

حمدي ياسر من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

احمد عاطف قطة من بيراميدز

مصطفى عبد الرؤوف زيكو من حرس الحدود

مصطفى سعد من الأهلي