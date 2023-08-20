الـ 14.. مصطفى سعد من الأهلي لـ زد

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

مصطفى سعد

أعلن نادي زد ضم مصطفى سعد قادما من الأهلي لمدة 5 مواسم.

وقضى سعد النصف الثاني من الموسم معارا إلى سموحة بعد الانضمام إلى الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا في بداية الموسم الماضي.

وشارك سعد في 20 مباراة منذ الانتقال لسموحة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

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وأعلن نادي زد عن 14 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:

محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي

الجامبي محمد سوانيه

التنزاني محسني ماليما

معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني

عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.

بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.

محمد أشرف إعارة من الأهلي

مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق

حمدي ياسر من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي من الأهلي

احمد عاطف قطة من بيراميدز

مصطفى عبد الرؤوف زيكو من حرس الحدود

مصطفى سعد من الأهلي

مصطفى سعد الأهلي زد الدوري المصري
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