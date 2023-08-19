خبر في الجول - سموحة يتوصل لاتفاق مع شبانة وحمدي علاء.. وموقف الزمالك

السبت، 19 أغسطس 2023 - 23:55

كتب : هاني العوضي

محمود شبانة - سموحة

يقترب نادي سموحة من حسم صفقتين في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وعلم FilGoal.com أن سموحة توصل لاتفاق مع المدافع محمود شبانة ولاعب الوسط حمدي علاء، ثنائي نادي الزمالك.

وأتم النادي السكندري اتفاقه مع الثنائي فيما يخص بنود العقد، ويتبقى الحصول على الاستغناء من الزمالك.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن مدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو وافق على خروج الثنائي.

وسينتقل محمود شبانة في صفقة بيع نهائي، بينما سيخرج حمدي علاء على سبيل الإعارة لمدة عام، ويتوقف الأمر حاليا على توقيع العقود.

ولعب حمدي علاء - 22 عاما- في صفوف سموحة معارا من يناير 2022 وحتى نهاية الموسم.

وبعد عودته إلى الزمالك خرج معارا مرة أخرى إلى البنك الأهلي طوال الموسم الماضي.

أما شبانة فقد لعب في صفوف سموحة معارا من الزمالك منذ أكتوبر 2022، قبل أن يعود إلى صفوف الأبيض في يناير الماضي.

الزمالك سموحة حمدي علاء محمود شبانة
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