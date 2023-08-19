المقاولون العرب يضم عامر عامر ويستعير محمود وادي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 23:45

كتب : حامد وجدي

محمود وادي - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم عامر عامر ومحمود وادي تدعيما لصفوف الفريق الموسم المقبل.

محمود وادي

النادي : المقاولون العرب

عامر محمد عامر

النادي : المقاولون العرب

بيراميدز
المقاولون العرب

وانضم عامر عامر في صفقة انتقال حر قادما من سيراميكا كليوباترا بتعاقد يمتد لموسمين.

وانضم الفلسطيني محمود وادي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من بيراميدز.

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ولم يشارك عامر عامر سوى مرتين فقط في الدوري المصري الموسم المنقضي مع سيراميكا كليوباترا في ظل تواجد محمد بسام.

عامر عامر البالغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته مع إنبي ومنه انضم لصفوف الجونة ثم الإنتاج الحربي ومن بعده سيراميكا كليوباترا.

وخاض الحارس المخضرم خلال 15 موسما بالدوري الممتاز 276 مباراة استقبل خلالها 309 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 86.

أما الفلسطيني البالغ 28 عاما انضم للمصري في 2018 وانتقل لبيراميدز بعد عامين وقضى الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش.

وخلال 99 مباراة بالدوري المصري سجل الدوري الفلسطيني 23 هدفا وصنع 11.

وضم ذئاب الجبل حتى الآن كل من عمرو مرعي وإسلام عبد النعيم وعربي بدر واستعار عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز وزياد فرج من المصري.

محمود وادي المقاولون العرب عامر عامر
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