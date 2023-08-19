عضو إدارة الزمالك يكشف أسباب استقالة المجلس الجماعية.. وموقف زيزو وفتوح

السبت، 19 أغسطس 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

كشف أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل أسباب استقالة الإدارة الجماعية.

وقال دعبس عبر قناة صدى البلد: "الأمور معقدة جدا في نادي الزمالك وأناشد وزير الرياضة وأجهزة الدولة بمساعدة نادي الزمالك لحل الكثير من الخلافات الشخصية".

وأضاف "الزمالك لأكثر من عام لا يوجد له حساب بنكي ويجد صعوبة كبيرة في تدبير العملة لدفع رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين".

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وواصل "كنا نشعر أننا مكبلين الأيدي ويطلبون منا أن نعوم في البحر، ومن اليوم الأول لمجلس الإدارة في الزمالك وهو يواجه الكثير من القضايا".

وأردف "مجلس الإدارة اضطر إلى شراء دولارات لدفع راتب أوسوريو".

وشدد "مصلحة الزمالك أهم من استمرار مجلس الإدارة ولذلك سنرحل حتى يتم رفع الحجز على أرصدة النادي ويستفيق الزمالك مرة أخرى".

وأوضح "حمدي علاء ومحمود شبانة من المفترض أن يخرجا إلى إعارة لنادي سموحة ولكن من هو الطرف الذي سيتفاوض على ذلك بعد رحيل مجلس الإدارة".

واستكمل "مجلس الإدارة اتفق مع وكيل أحمد فتوح على التجديد لمدة 3 مواسم وكنا ننتظر أن يعود إلى مصر لإتمام التجديد".

وأتم تصريحاته "حتى لحظة رحيل مجلس الإدارة زيزو مستمر مع الزمالك وسيحصل على مستحقاته المالية ولم تحدث معه أو والده أي جلسات جديدة وعرض الشباب السعودي الذي وصل لنا لم يكن به أي قيمة مالية".

وأعلن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك عن استقالة المجلس بصورة جماعية بكامل أفراده.

وقال وهدان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "مجلس إدارة الزمالك استقر على التقدم باستقالة جماعية وسيتم تقديم الاستقالة غدا إلى وزير الشباب والرياضة".

وحصل FilGoal.com على صورة من خطاب استقالة الزمالك الجماعية.

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