خبر في الجول – سموحة يضم إسلام جابر في صفقة انتقال حر

السبت، 19 أغسطس 2023 - 23:33

كتب : هاني العوضي

إسلام جابر - البنك الأهلي

نجح نادي سموحة في الحصول على توقيع إسلام جابر لاعب البنك الأهلي السابق ليلعب بصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن سموحة قد وقع مع إسلام جابر لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع البنك الأهلي.

وانضم جابر للبنك الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من الزمالك.

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صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع البنك الأهلي في 24 مباراة وصنع خلالهم هدفا واحد.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن سموحة أتم اتفاقه مع الأهلي بالفعل لاستعارة مصطفى البدري لمدة موسمين.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com أيضا عن تقدم سموحة بطلب رسمي إلى أسوان لضم أحمد خالد جناح الفريق.

وأصبح سموحة قريبا جدا من ضم يوبا أوقاصي لاعب وسط فريق شبيبة القبائل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوبا أوقاصي وصل إلى مصر بالفعل من أجل إتمام الكشف الطبي، قبل التوقيع لنادي سموحة بشكل رسمي.

سموحة البنك الأهلي إسلام جابر
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