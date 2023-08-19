الهلال يضم ميتروفيتش

السبت، 19 أغسطس 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادما من فولام الإنجليزي.

ويمتد تعاقد الصربي لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026.

جاء الإعلان عن التعاقد بعد دقائق قليلة من تعادل الهلال مع الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

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وسبق أن أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لفولام منذ ساعات انتقال اللاعب لصفوف الزعيم.

وقال ماركو سيلفا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم يكن ميتروفيتش في قائمة الفريق لأنه لم يتدرب بسبب إصابته في المباراة الماضية".

وأضاف "مستقبله؟ هو في طريقه لمغادرة النادي، حصلت على معلومات قبل المباراة ثم تأكيد من النادي بعد المباراة بأنه في طريقه للمغادرة، كلا الفريقين توصلا لاتفاق وحان وقت نهاية مشوار ميتروفيتش مع الفريق".

وأكمل "كما تعلم، أجبر الجميع على مغادرة النادي، أراد الرحيل، حتى هذه اللحظة التي وصلنا في لاتفاق مالي، أبقينا عليه معنا، ثم توصلوا لاتفاق والآن نحن سنواصل اللعب والعمل مع فريقنا".

وشارك الصربي في اللقاء الأول من الموسم ضد إيفرتون كبديل، وغاب عن لقاء اليوم في الخسارة من برينتفورد بنتيجة 3-0.

تقدم الهلال بأكثر من عرض لـ فولام لضم ميتروفيتش إلا أن الفريق اللندني رفضت.

وكان عرض الهلال الأخير لضم ميتروفيتش بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني وهو ما رفضه فولام.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار وياسين بونو وأخيرا ميتروفيتش.

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