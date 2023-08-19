في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالة جماعية على لسان سليمان وهدان عضو مجلس الإدارة، ومن المنتظر عرضها على وزارة الشباب والرياضة.

والآن.. ماذا سيحدث في حال قبول استقالة مجلس إدارة الزمالك؟ FilGoal.com يكشف لكم الإجابة.

سيُدار نادي الزمالك بواسطة لجنة ثلاثية.

تتكون هذه اللجنة من: المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي.

وبذلك سيكون تشكيل اللجنة كالتالي:

المدير التنفيذي للنادي: إيهاب السيد خضر

المدير المالي للنادي: أحمد إبراهيم

مدير النشاط الرياضي: أحمد عبد الدايم

ويأتي ذلك حسب المادة ١٤ من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة.

وتطبق اللائحة الاسترشادية على النادي الأبيض لأن لائحة الزمالك الخاصة تم رفضها من قبل بعد صدور حكم ضدها بالبطلان.

والدور الرئيسي لهذه اللجنة هو: الدعوة لانعقاد جمعية عمومية عاجلة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ماذا حدث؟

أعلن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك عن استقالة المجلس بصورة جماعية بكامل أفراده.

وقال وهدان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "مجلس إدارة الزمالك استقر على التقدم باستقالة جماعية وسيتم تقديم الاستقالة غدا إلى وزير الشباب والرياضة".

وأضاف "قدمنا مصلحة نادي الزمالك على مصلحتنا الشخصية واتخذنا قرار استقالة المجلس الجماعية بالأغلبية بين الأعضاء".

وأوضح "الاستقالة جاءت بعد مشاورات كبيرة ودراسة لكافة الأمور الخاصة بنادي الزمالك".

وواصل "لا يوجد أي موانع قانونية أو إدارية لخوض انتخابات الزمالك في المرحلة القادمة وأي شخص يريد التقدم لخوض الانتخابات من حقه ذلك".

وجاء ذلك بعد إعلان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس النادي عن استقالته عبر فيسبوك.

وحصل FilGoal.com على صورة من خطاب استقالة الزمالك الجماعية.

المجلس الذي تم انتخابه في فبراير 2022 كان يتكون من:

مرتضى منصور - رئيس مجلس الإدارة

مصطفى هدهود - نائب الرئيس

خالد لطيف - أمين الصندوق

جمال عبد الحميد وأحمد مرتضي منصور وعلاء الدين ناجي وعلاء مقلد ومريم نصحي وسليمان وهدان - أعضاء فوق السن

بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس - أعضاء تحت السن.

وقبل الاستقالة الجماعية رحل مرتضى منصور عن رئاسة النادي بحكم قضائي، واستقال مصطفى هدهود في أبريل 2022.