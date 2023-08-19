الهلال يفقد نقطتين ضد الفيحاء أمام نيمار.. والاتحاد يتصدر بهدف على طريقة أوريجي

تعثر الهلال بالتعادل 1-1 مع الفيحاء، فيما حقق الاتحاد فوز بثنائية دون رد على الطائي بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ولم تكتمل احتفالات الهلال بعد مراسم تقديم نيمار وياسين بونو ومالكوم لجماهير الزعيم قبل بداية المباراة، فخسر الفريق نقطتين أمام أنظار نيمار الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

في الجهة الأخرى حقق الاتحاد فوزا بفضل ثنائية في الشوط الثاني.

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الهلال × الفيحاء

حيا جمهور الهلال نيمار بـ "تيفو" مرحبا عقب وصول للمملكة العربية السعودية.

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وبدأت المباراة بهدف ميشايل في الدقيقة 12 لكن ألغي بداعي وجود تسلل على مالكوم في بداية الهجمة.

3 دقائق وتقدم الفيحاء بهدف الزامبي فاشون سكالا بتسديدة مرت على يسار الحارس.

رد الهلال جاء سريعا بعد 4 دقائق، تسديدة من ميشايل ارتدت من الحارس وتابعها عبد الله الحمدان في الشباك.

حاول الهلال تسجيل الهدف الثاني لكن دون خطورة على مرمى الفيحاء.

في الشوط الثاني مرت رأسية سالم الدوسري بعد عرضية سعود عبد الحميد فوق العارضة في الدقيقة 63.

واصل الهلال ضغطه ومحاولاته لكن عاب الفريق اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات.

في الدقيقة 71 كاد الشويش مدافع الفيحاء أن يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بعد عرضية روبن نيفيز، لكن العارضة أنابت عن الحارس.

الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء شهدت تسديدة من سالم الدوسري مرت بجوار القائم.

دقائق أخيرة مرت لتعلن مع صافرة الحكم أول نقطتين ضائعتين من الهلال في الموسم.

ورفع الهلال رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع وبنفس الرصيد الفيحاء.

الاتحاد × الطائي

بداية اللقاء جاءت هادئة وفي الدقيقة 23 سدد إيجور كورنادو كرة أبعدها الحارس لركنية.

فيتور براجا حارس الطائي تصدى بعد 6 دقائق لتسديدة كريم بنزيمة وحوًل الكرة لركنية.

ضغط الاتحاد تواصل لكن دون أي تهديد حقيقي.

في الدقيقة 41 حاول عبد الفتاح عيسري تهديد مرمى مارسيلو جروهي أمسك بها الحارس البرازيلي بسهولة.

في الشوط الثاني سجل عبد الرازق حمد الله هدف النمور في الدقيقة 54 بعد ركنية نفذها إيجور كورنادو بطريقة سريعة على طريقة أوريجي وأرنولد ثنائي ليفربول ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2019.

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وأعلن صالح العمري نهاية اللقاء إكلينيكيا بهدف ثاني بعدما انفرد وسدد في الشباك بعد بينية من فابينيو.

وتصدر الاتحاد بالعلامة الكاملة الترتيب برصيد 6 نقاط ومتفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي والاتفاق.