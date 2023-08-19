بالصورة - استقالة مجلس إدارة الزمالك

أعلن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك عن استقالة المجلس بصورة جماعية بكامل أفراده.

وقال وهدان في تصريحاته لقناة صدى البلد: "مجلس إدارة الزمالك استقر على التقدم باستقالة جماعية وسيتم تقديم الاستقالة غدا إلى وزير الشباب والرياضة".

وأضاف "قدمنا مصلحة نادي الزمالك على مصلحتنا الشخصية واتخذنا قرار استقالة المجلس الجماعية بالأغلبية بين الأعضاء".

وأوضح "الاستقالة جاءت بعد مشاورات كبيرة ودراسة لكافة الأمور الخاصة بنادي الزمالك".

وواصل "لا يوجد أي موانع قانونية أو إدارية لخوض انتخابات الزمالك في المرحلة القادمة وأي شخص يريد التقدم لخوض الانتخابات من حقه ذلك".

وكان وهدان قد أعلن عن تقدمه باستقالته من منصبه وذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحصل FilGoal.com على صورة من خطاب استقالة الزمالك الجماعية.

وكتب وهدان عبر فيسبوك:

السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك.

أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن عضوية مجلس الإدارة.

خالص احترامي وتقديري لسيادتكم جميعا.

واتمني الازدهار والرقي ومستقبل أفضل لنادي الزمالك العظيم.

وأعلن محمود طه عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن عن تقدمه باستقالته من منصبه في القلعة البيضاء.

وكتب طه عبر فيسبوك:

جماهير نادي الزمالك الأوفياء. السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

متمنيا التوفيق لنادينا العريق فيما هو قادم.

المجلس الذي تم انتخابه في فبراير 2022 كان يتكون من:

مرتضى منصور - رئيس مجلس الإدارة

مصطفى هدهود - نائب الرئيس

خالد لطيف - أمين الصندوق

جمال عبد الحميد وأحمد مرتضي منصور وعلاء الدين ناجي وعلاء مقلد ومريم نصحي وسليمان وهدان - أعضاء فوق السن

بسنت جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس - أعضاء تحت السن.

وقبل الاستقالة الجماعية رحل مرتضى منصور عن رئاسة النادي بحكم قضائي، واستقال مصطفى هدهود في أبريل 2022.