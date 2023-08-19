بيلينجهام يتألق من جديد ويقود ريال مدريد لفوز صعب على ألميريا

حقق ريال مدريد الفوز على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

سجل جود بيلينجهام هدفين لريال مدريد، بينما سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث، وأحرز سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد السابق هدف ألميريا الوحيد.

وخلال أول مباراتين لبيلينجهام مع ريال مدريد تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر.

الفوز كان هو الثاني لريال مدريد على التوالي ليحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني حتى الآن ويتصدر بشكل مؤقت.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بنفس اختيارات المباراة الماضية مع تواجد توني كروس بدلا من كامافينجا.

أحداث المباراة

تقدم ألميريا بالهدف الأول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس برأسية بعد هجمة مرتدة انتهت بعرضية من لوكاس روبيرتوني.

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وفي الدقيقة الـ 19 تعادل ريال مدريد عن طريق بيلينجهام الذي تابع رأسية فيفي فالفيردي داخل الشباك.

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وكاد رودريجو أن يسجل الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار المرمى.

وتصدى لونين لتسديدة قوية من روبيرتوني كادت أن تكتب الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة الـ 41.

وسجل توني كروس الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ على داني كارفاخال.

في الشوط الثاني عادل بيلينجهام للتسجيل من جديد برأسية في الدقيقة الـ 59 مستغلا عرضية من توني كروس.

وشهدت الدقيقة الـ 71 دخول لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو وتوني كروس.

وبعد دقيقتين فقط سجل فينيسيوس الهدف الثالث لريال مدريد عن بعد تمريرة من بيلينجهام ليسدد فينيسيوس الكرة بشكل رائع في الشباك.

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واستمر تقدم ريال مدريد طوال أحداث المباراة ليحقق فوزه الثاني.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج أرضه يوم السبت المقبل.