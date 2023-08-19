بيلينجهام يتألق من جديد ويقود ريال مدريد لفوز صعب على ألميريا
السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:48
كتب : FilGoal
حقق ريال مدريد الفوز على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.
سجل جود بيلينجهام هدفين لريال مدريد، بينما سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث، وأحرز سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد السابق هدف ألميريا الوحيد.
وخلال أول مباراتين لبيلينجهام مع ريال مدريد تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر.
الفوز كان هو الثاني لريال مدريد على التوالي ليحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني حتى الآن ويتصدر بشكل مؤقت.
التشكيل
بدأ ريال مدريد المباراة بنفس اختيارات المباراة الماضية مع تواجد توني كروس بدلا من كامافينجا.
📋لونين يحمي عرين ريال مدريد، ورودريجو، وفينيسيوس يقودان خط الهجوم أمام ألميريا #في_إسبانيا ⚪✅#السبت_الكروي pic.twitter.com/phzykpZ0Tp— FilGoal (@FilGoal) August 19, 2023
أحداث المباراة
تقدم ألميريا بالهدف الأول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس برأسية بعد هجمة مرتدة انتهت بعرضية من لوكاس روبيرتوني.
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ألميريا يفاجئ ريال مدريد بهدف مبكر #الدوري_الإسباني #ألميريا_ريال_مدريد #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/e4DVVvyj25— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023
وفي الدقيقة الـ 19 تعادل ريال مدريد عن طريق بيلينجهام الذي تابع رأسية فيفي فالفيردي داخل الشباك.
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ذكاء بيلينغهام يهدي ريال مدريد هدف التعادل #الدوري_الإسباني #ألميريا_ريال_مدريد #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/eoMLLhP5r8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023
وكاد رودريجو أن يسجل الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار المرمى.
وتصدى لونين لتسديدة قوية من روبيرتوني كادت أن تكتب الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة الـ 41.
وسجل توني كروس الهدف الثاني لريال مدريد بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ على داني كارفاخال.
في الشوط الثاني عادل بيلينجهام للتسجيل من جديد برأسية في الدقيقة الـ 59 مستغلا عرضية من توني كروس.
وشهدت الدقيقة الـ 71 دخول لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو وتوني كروس.
وبعد دقيقتين فقط سجل فينيسيوس الهدف الثالث لريال مدريد عن بعد تمريرة من بيلينجهام ليسدد فينيسيوس الكرة بشكل رائع في الشباك.
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بكلمة واحدة، صِف جمال هدف فينيسيوس 😍#الدوري_الإسباني #ألميريا_ريال_مدريد #LaLiga #beINLiga pic.twitter.com/X1sC5EAcfn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023
واستمر تقدم ريال مدريد طوال أحداث المباراة ليحقق فوزه الثاني.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج أرضه يوم السبت المقبل.