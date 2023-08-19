أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك

السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:34

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بأعمال رئيس النادي استقالته من منصبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد مرتضى عبر فيسبوك:

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي كمال درويش، ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا. وكنت الإبن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير.

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وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها ناد في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك، وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما أدى إلى إيقاف القيد ولقد اعتذر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز على أموال النادي برفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلي رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامي أو لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز علي الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائما بعمل رئيس النادي، ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل ووجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبا ونعمل جميعاً لصالح النادي.

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي من شتائم وسباب وسخرية ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذين دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن اعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت لأكثر من 30 عاما، وتبعه شقيقي أمير مرتضىلا الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين عن عدم إشرافه علي الفريق الأول لكرة القدم، لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة..

أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار (حوالي 32 مليون جنيه)، وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز علي أرصدة النادي.

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية، ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبنائه أن تهدأ النفوس الشيطانية ويتركوا نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق قد أعلن امتثاله لحكم العزل من منصبه وابتعاده عن نادي الزمالك في مطلع أغسطس الجاري.

ورفض مجلس إدارة الزمالك الاستقالة بالكامل في أعقاب ذلك، حيث تم اختيار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة قائما بالأعمال.

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