عودة لقب نادي القرن وتاريخ التأسيس.. الأهلي يعلن تغيير شعار كرة القدم

كشف النادي الأهلي عن تغيير شعار فريق كرة القدم بشكل رسمي.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كشف الأهلي عن الشعار الجديد لكرة القدم في النادي.

وشهد الشعار عودة لقب "نادي القرن" الذي تمت إزالته من شعار الأهلي الموسم الماضي.

وعاد أيضا تاريخ تأسيس النادي الأهلى إلى الشعار الجديد.

كما أشار الأهلي إلى أن الشعار هو الخاص بكرة القدم في النادي بوجود عبارة Al AHly FC اختصارا لجملة "الأهلي لكرة القدم".

ويعلو الشعار 4 نجوم للدلالة على عدد بطولات الدوري الفائز بها الأهلي وهي 43 بطولة، وترمز كل نجمة إلى 10 بطولات دوري.

وأسفل الشعار وضع الأهلي نجمة أخرى وهي للدلالة على عدد بطولات دوري أبطال إفريقيا للفريق الأحمر.

والنجمة للدلالة على 10 بطولات دوري أبطال إفريقيا من أصل 11 بطولة للأحمر.