نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية ضد فروسينوني

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

استهل نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي في موسم 2023-2024 بالفوز على فروسينوني في افتتاح المسابقة بنتيجة 3-1.

وبدأ نابولي الموسم بعد تحقيقه لقب النسخة الماضية على ملعب بينتيو ستربي معقل فروسينوني.

وتقدم فروسينوني مبكرا في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بركلة جزاء سددها المغربي عبد الرحمن هاروي.

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رد نابولي جاء قويا، تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 24 من ماتيو بوليتانو افتتح بها أهداف البارتينوبي في الموسم.

وسجل جياكومو راسبادوري هدف التقدم في الدقيقة 36 لكن ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 42 سجل النيجيري فيكتور أوسيمين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جيوفاني دي لورينزو من الجهة اليمنى.

هداف الموسم الماضي سجل الهدف الثالث لنابولي والثاني له من انفراد بعد تمريرة رائعة من دي لورينزو في الدقيقة 79.

هدف يحمل رقم 19 للنيجيري في 2023 كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى متفوقا على هاري كين وألكسندر لاكازيت.

وتصدر نابولي الترتيب بشكل مؤقت لحين نهاية الجولة.

وفي نفس التوقيت حقق هيلاس فيرونا فوزه الأول في الموسم على حساب إمبولي بفضل هدف فيديريكو بونازولي.

الدوري الإيطالي نابولي فروسينوني
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