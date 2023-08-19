التشكيل - راموس يقود هجوم باريس.. ومبابي وأسينسيو على دكة البدلاء

أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد تولوز.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على تولوز في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل باريس تواجد كيليان مبابي على دكة البدلاء للمرة الأولى بعد استبعاده من المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز.

الوسط: فابيان رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا.

الهجوم: كانج إن لي - جونكالو راموس - زايري إمري.

وكان باريس سان جيرمان قد تعادل في المباراة الأولى مع لوريان بينما فاز تولوز على نانت.