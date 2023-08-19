انتهت الدوري السعودي - الهلال (1) (1) الفيحاء.. الاتحاد (2) (0) الطائي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الهلال ضد الفيحاء والاتحاد ضد الطائي في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

الهلال × الفيحاء

انتهت

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: جووول التعادل.. عبد الله الحمدان يسجل بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس

ق 15: فاشون سكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء

ق 12: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي وجود تسلل في بداية الهجمة على مالكوم.

ق 10: ميشايل يسجل الهدف الأول للهلال بعد عرضية من مالكوم.

بداية اللقاء

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الاتحاد × الطائي

انتهت

ق 90+1: جوووول الثااااني.. صالح العمري يسجل الثاني للنمور

ق 55: جووول عبد الرزاق حمد الله يسجل هدف التقدم للاتحاد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: تسديدة قوية من بنزيمة يتعامل معها حارس الطائي بشكل رائع.

ق 23: تصويبة صاروخية من كورنادو يبعدها الحارس لركنية.

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

الهلال الاتحاد الدوري السعودي الطائي الفيحاء
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