انتهت الدوري السعودي - الهلال (1) (1) الفيحاء.. الاتحاد (2) (0) الطائي
السبت، 19 أغسطس 2023 - 20:37
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الهلال ضد الفيحاء والاتحاد ضد الطائي في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
الهلال × الفيحاء
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
هدددددف!⚽
عبدالله الحمدان يعود بالهلال بالنتيجة 🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/GknTGnDCw2— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023
ق 20: جووول التعادل.. عبد الله الحمدان يسجل بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس
شاهد هدف #الفيحاء في مرمى #الهلال بلمسات فاشون ساكالاااا pic.twitter.com/dIYvU8oN17#مع_الفيحاء #دوري_روشن_السعودي— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) August 19, 2023
ق 15: فاشون سكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء
ق 12: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي وجود تسلل في بداية الهجمة على مالكوم.
ق 10: ميشايل يسجل الهدف الأول للهلال بعد عرضية من مالكوم.
بداية اللقاء
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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الاتحاد × الطائي
انتهت
ق 90+1: جوووول الثااااني.. صالح العمري يسجل الثاني للنمور
فيديو | هدف التقدم لـ #الاتحاد في شباك #الطائي عن طريق حمدالله#الإخبارية_رياضةAugust 19, 2023
ق 55: جووول عبد الرزاق حمد الله يسجل هدف التقدم للاتحاد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بنزيما يسدد وبراغا يتصدى🧤#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/w5PbDq01Y9— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023
ق 29: تسديدة قوية من بنزيمة يتعامل معها حارس الطائي بشكل رائع.
ق 23: تصويبة صاروخية من كورنادو يبعدها الحارس لركنية.
بداية اللقاء
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.