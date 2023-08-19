انتهت الدوري الإسباني - ألميريا (1)-(3) ريال مدريد

السبت، 19 أغسطس 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألميريا ضد ريال مدريد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق73. جووووول رااائع لفينيسيوس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق71. دخول مودريتش وكامافينجا بدلا من رودريجو وتوني كروس.

ق59. جووووووول الثااني لريال مدريد عن طريق بيلينجهام برأسية مستغلا عرضية من توني كروس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51. إلغاء الهدف بسبب خطأ على كارفخال في بداية الهجمة.

ق50. جووووول الثااني لريال مدريد عن طريق توني كروس بتسديدة معتادة.

ق41. لونين يتصدى لتسديدة روبيرتوني.

ق27. الثاني يضيع بتسديدة أرضية من رودريجو بجوار المرمى.

ق19. جوووول التعادل لريال مدريد عن طريق جود بيلينجهام.

ق3. جووووول أول لألميريا عن طريق سيرجيو أريباس برأسية بعد هجمة مرتدة.

بداية المباراة

ريال مدريد ألميريا الدوري الإسباني
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