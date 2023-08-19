بصورة عملاقة في السماء وبطاقة فيفا.. الهلال يقدم نيمار لجماهيره

السبت، 19 أغسطس 2023 - 20:10

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

قدم نادي الهلال السعودي لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار

النادي : الهلال

الهلال

وأقام النادي حفلا لتقديم اللاعبين للجماهير قبل مباراته ضد الفيحاء التي ستقام بعد قليل في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ياسين بونو أحدث صفقات الفريق كان من ضمن الذين قدموا للجماهير بينما الصفقة الأبرز كانت تقديم نيمار دا سيلفا نجم البرازيل وباريس سان جيرمان السابق.

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وأقام الفريق بطاقة مشابهة لبطاقة اللاعب في لعبة "فيفا" الإلكترونية بالإضافة إلى مجسم لصورته فوق الملعب.

وقال نيمار خلال تقديمه: "ليلة سعيد لجماهير الهلال سعيد بتواجدي اليوم وبتلك الأجواء الحماسية وسأحاول تقديم المزيد والمزيد من أجلكم".

وتابع "أتمنى التتويج بالألقاب معكم وسعيد بتواجدي في ذلك النادي الكبير ومع جماهيره الكبيرة".

وأتم "دعونا نستمتع في هذا الموسم والموسم المقبل ونحقق الألقاب معا".

ولم يدخل نيمار أو بونو ضمن قائمة الفريق التي ستلعب بعد قليل ضم الفيحاء.

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار سادس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي وياسين بونو.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.

نيمار الهلال
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