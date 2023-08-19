تشكيل الاتحاد - بنزيمة يجاور حمد الله أمام الطائي.. واستمرار غياب طارق حامد

السبت، 19 أغسطس 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

يبدأ عبد الرازق حمد الله وكريم بنزيمة في هجوم الاتحاد لمواجهة الطائي في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الاتحاد في جدة.

ويغيب طارق حامد في ظل اقترابه من الانتقال لصفوف الوحدة السعودي.

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وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – محمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيمة

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وانتصر الاتحاد على الرائد في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

فيما افتتح الطائي موسمه بالفوز على ضمك بهدف دون رد.

الاتحاد الدوري السعودي الطائي تشكيل الاتحاد
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