تشكيل الاتحاد - بنزيمة يجاور حمد الله أمام الطائي.. واستمرار غياب طارق حامد

يبدأ عبد الرازق حمد الله وكريم بنزيمة في هجوم الاتحاد لمواجهة الطائي في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الاتحاد في جدة.

ويغيب طارق حامد في ظل اقترابه من الانتقال لصفوف الوحدة السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – محمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيمة

وانتصر الاتحاد على الرائد في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.

فيما افتتح الطائي موسمه بالفوز على ضمك بهدف دون رد.