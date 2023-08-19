تشكيل الهلال - الحمدان يقود الهجوم.. وغياب كوليبالي أمام الفيحاء

يقود عبد الله الحمدان هجوم الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وغاب كاليدو كوليبالي عن دفاع الهلال بسبب الإصابة.

ولا يتواجد نيمار وياسين بونو ثنائي الفريق الجديد، إذ تم تقديم الثنائي للجماهير لأول مرة قبل بداية اللقاء في حضور جماهيري ضخم بملعب الهلال، وكذلك مالكوم صاحب الهاتريك في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: عبد الحميد سعود – علي البليهي – محمد جحفلي – ناصر الدوسري

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – عبد الله الحمدان – ميشايل

وانتصر الهلال في بداية مشواره بالدوري السعودي على أبها بنتيجة 3-1.

فيما فاز الفيحاء على الخليج بنفس النتيجة في اللقاء الأول بالموسم.