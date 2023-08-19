خبر في الجول - منتخب تونس يخطر المصري بإمكانية استدعاء الجلاسي لمواجهة مصر

بانتظار تأكيد الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة جلال القادري، يقترب التونسي إلياس الجلاسي لاعب النادي المصري من ارتداء قميص نسور قرطاج في التوقف الدولي المقبل.

وعلم FilGoal.com أن النادي المصري تلقى خطابا من الاتحاد التونسي لكرة القدم، يخطره بإمكانية استدعاء الجلاسي لخوض مباراتين في توقف سبتمبر القادم.

ويلعب منتخب تونس ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ثم يواجه منتخب مصر في مباراة ودية بالقاهرة.

وإليكم نص الخطاب الذي وصل من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى النادي المصري:

نتشرف بإعلامكم أن منتخبنا الوطني "أكابر" سيجري مباراتين دوليتين حسب البرنامج التالي:

* مباراة دولية رسمية: تونس × بوتسوانا - يوم 7 سبتمبر 2023 بتونس في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

* مباراة دولية ودية: مصر × تونس - يوم 12 سبتمبر 2023 بالقاهرة.

لذا نرجو من سيادتكم التفضل بإعلام اللاعب إلياس الجلاسي بإمكانية توجيه الدعوة له للمشاركة في المباراتين المذكورتين أعلاه والمعسكر التحضيري الذي سيقام بهذه المناسبة بداية من 3 سبتمبر إلى 12 سبتمبر 2023.

وسنوافيكم لاحقا بموعد سفره إلى تونس إذا تأكدت دعوته من طرف الإطار الفني.

وانضم الجلاسي إلى المصري قادما من الاتحاد المنستيري التونسي في 2021.

ويمتد تعاقده مع الفريق البورسعيدي حتى 2025.