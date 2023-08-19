بقيادة سام مرسي.. إبسويتش يواصل انتصاراته ويتصدر تشامبيونشيب

السبت، 19 أغسطس 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

سام مرسي - إيبسويتش تاون

واصل إبسويتش تاون سلسلة انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

وحقق إبسيوتش الفوز على كوينز بارك رينجرز بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة.

المباراة شهدت مشاركة سام مرسي قائد إبسويتش ولاعب منتخب مصر في دقائقها بالكامل.

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وسجل كونور تشابلين هدف إبسويتش الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 75.

الفوز كان هو الثالث على التوالي لإبسويتش في دوري الدرجة الثالثة منذ بداية الموسم ليتصدر جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة برفقة ليستر سيتي.

وخلال المباريات الثلاثة نجح سام في صنع هدفا وحيد.

سام مرسي إبسويتش تاون تشامبيونشيب
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