الدرجة الثانية - مدرب منتخب مصر للناشئين يقود بورتو السويس

أعلن نادي بورتو السويس عن إسناد القيادة الفنية إلى عصام عبده مدرب منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦.

ويتواجد بورتو السويس في دوري القسم الثاني (ب).

وعمل عصام عبده مع مؤمن سليمان ومحمد وهبة في الجهاز الفني لمنتخب الناشئين.

وسيحدد الجهاز الفني موعد بداية فترة الإعداد وفقا لما أعلنه النادي.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.