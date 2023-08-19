دوري المحترفين - وادي دجلة يتعاقد مع محمود طلعت

أعلن وادي دجلة عن تعاقده مع محمود طلعت لاعب وسط فريق الداخلية استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين.

وتعاقد دجلة حتى الآن مع كل من:عبد الكافي رجب ومحمد الشبيني وعبد الله كامل ويوسف محسن وأحمد رفعت ومؤمن عاطف وأحمد داهش ووليد عطية وأحمد دحروج.

واعتزل الثنائي مصطفى شبيطة وعلي غزال لينضما للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكرواتي توليتش.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.