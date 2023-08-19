تشكيل ريال مدريد - تغييران أمام ألميريا.. وكيبا على الدكة

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تغييرين بمشاركة أنتوني رودريجر وتوني كروس في التشكيل الأساسي ضد ألميريا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ألميريا في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويعوض الثنائي إصابة إيدر ميليتاو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في الجولة الأولى، وكذلك إدوارد كامافينجا الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويتواجد كيبا أريازابالاجا المنضم حديثا للملكي لتعويض إصابة تيبو كورتوا قادما من تشيلسي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كاربخال – دافيد ألابا – أنتوني رودريجر – فران جارسيا

الوسط: توني كروس – جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

وعلى دكة البدلاء: كيبا – فران جونزاليس – ناتشو – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا – خوسليو – لوكاس فاسكيز – براهيم دياز – نيكو باز.

واستهل ألميريا مشواره بالخسارة في افتتاح البطولة أمام رايو فايكانو بنتيجة 2-0.

وفي نفس الجولة انتصر ريال مدريد بالنتيجة ذاتها على أتليتك بلباو.