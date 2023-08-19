ريليفو: استجابة لطلب المدرب.. النصر يتم اتفاقه لضم لابورت

السبت، 19 أغسطس 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - مانشستر سيتي

اقترب النصر السعودي من الإعلان الرسمي عن صفقة جديدة من الدوريات الأوروبية لدعم خط الدفاع.

وكشف موقع "ريليفو" الإسباني عن توصل النادي لاتفاق مع أيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن راتب اللاعب سيصل إلى 15 مليون يورو سنويا، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، وينتهي في صيف 2026.

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وكان موقع "ذا أثلتيك" قد كشف عن توصل النصر لاتفاق بالفعل مع مانشستر سيتي لضم لابورت.

وأوضح "ريليفو" أن الاتفاق تم مقابل 25 مليون جنيه استرليني سيحصل عليهم أزرق مدينة مانشستر.

وكان لويس كاسترو مدرب النصر قد قال أمس في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام التعاون: "أنا أتحدث بطريقة مباشرة، نحن نبحث عن قلب دفاع، وهذا لا يغير كل شيء. والكل يعرف أننا منقوصين في عدد اللاعبين الأجانب".

وشارك لابورت كبديل في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

وكان قد تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المدافع الإسباني منفتح أيضا على الانتقال للدوري السعودي.

وكان لابورت قد انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 قادما من أتليتك بلباو.

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