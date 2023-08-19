الرياضية: صفقة تاريخية لـ بورتو.. النصر يتمم اتفاقه لضم أوتافيو

السبت، 19 أغسطس 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

أوتافيو - البرتغال

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع بورتو البرتغالي لضم أوتافيو مقابل 60 مليون يورو.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية إن اللاعب سيوقع لمدة 3 مواسم للعالمي.

كما سيدفع النصر قيمة الصفقة على 3 دفعات بالتساوي.

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وبحسب صحيفة "أوجو" البرتغالية فأن لاعب الوسط البرتغالي سيحصل على راتب يقدر بـ 40 مليون يورو في الموسم.

وأشار التقرير إلى أن النصر قرر تفعيل الشرط الجزائري في عقد اللاعب بعد التوصل لاتفاق مع التنين البرتغالي.

Otávio - Player profile 23/24 | Transfermarkt

وبذلك سيكون أوتافيو أغلى لاعب يرحل عن صفوف ملعب الدراجاو في التاريخ بـ 60 مليون يورو متفوقا على البرازيلي إيدر ميليتاو الذي انضم لريال مدريد في 2019-2020 مقابل 50 مليون يورو.

وسيكون أوتافيو أغلى لاعب في تاريخ النصر السعودي بقيمة تصل لضعف ما انتقل به ساديو ماني قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وسيصبح ثاني أغلى انتقال في الدوري السعودي بعد نيمار الذي انضم مقابل 90 مليون يورو للهلال.

Source: Vancouver Whitecaps make offer for FC Porto midfielder Otavio | Tom Bogert | MLSSoccer.com

الجناح الأيمن البالغ 28 عاما شارك في مباراتين بقميص بورتو الموسم الجاري وخسر لقب السوبر البرتغالي لحساب بنفيكا.

لاعب إنترناسيونال وفيتوريا جيماريش السابق، خاض 283 مباراة بقميص بورتو سجل خلالها 31 هدفا وصنع 75 وحقق 9 ألقاب، وحاز جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي.

اللاعب المولود في البرازيل والذي لعب لمنتخبات الشباب، تحول لمنتخب البرتغال في 2021 وخاض 14 مباراة دولية وسجل 3 أهداف، وشارك في كأس العالم 2022.

بورتو النصر أوتافيو
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