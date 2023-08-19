سابع الأجانب.. أهلي جدة يتعاقد مع ديميرال

السبت، 19 أغسطس 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

ديميرال- أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة تعاقده مع ميري ديميرال قادما من أتالانتا.

وأشار الأهلي إلى أن أن دينيرال قد وقع لمدة ثلاث مواسم حتى 2026.

ونشر النادي مقطع فيديو قدم خلاله المدافع التركي.

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ديميريل أشاد خلال المقطع بقوة جماهير أهلي جدة وعدم قدرته على الانتظار من أجل تمثيل النادي خلال المباريات المقبلة.

وأفادت تقارير إيطالية أن الصفقة ستكلف أهلي جدة نحو 20 مليون يورو.

وأصبح ديميرال هو سابع اللاعبين الأجانب الذين ينضمون لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر ديميرال في 70 مباراة بقميص أتالانتا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وارتدى الدولي التركي قمصان أندية سبورتنج لشبونة والأنيا سبور وساسولو ويوفنتوس وأتالانتا.

جدير بالذكر أن أهلي جدة ضم هذا الصيف كل من، روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي وألان سان ماكسيمان وفرانك كيسي وروجر إيبانيز.

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