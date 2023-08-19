سابع الأجانب.. أهلي جدة يتعاقد مع ديميرال
السبت، 19 أغسطس 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
أعلن نادي أهلي جدة تعاقده مع ميري ديميرال قادما من أتالانتا.
ميري ديميرال
النادي : الأهلي
وأشار الأهلي إلى أن أن دينيرال قد وقع لمدة ثلاث مواسم حتى 2026.
ونشر النادي مقطع فيديو قدم خلاله المدافع التركي.
ديميريل أشاد خلال المقطع بقوة جماهير أهلي جدة وعدم قدرته على الانتظار من أجل تمثيل النادي خلال المباريات المقبلة.
✅ مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنـا
ekibimize hoş geldiniz
🤝🏻 @Merihdemiral #ديميرال_أهلاوي pic.twitter.com/Br2swc2vOi— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 19, 2023
وأفادت تقارير إيطالية أن الصفقة ستكلف أهلي جدة نحو 20 مليون يورو.
وأصبح ديميرال هو سابع اللاعبين الأجانب الذين ينضمون لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وظهر ديميرال في 70 مباراة بقميص أتالانتا، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.
وارتدى الدولي التركي قمصان أندية سبورتنج لشبونة والأنيا سبور وساسولو ويوفنتوس وأتالانتا.
جدير بالذكر أن أهلي جدة ضم هذا الصيف كل من، روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي وألان سان ماكسيمان وفرانك كيسي وروجر إيبانيز.