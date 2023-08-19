مصدر من الزمالك لـ في الجول: خطوة واحدة تفصلنا عن التقدم بشكوى ضد أحمد عيد

يستعد نادي الزمالك في الأيام المقبلة للتقدم بشكوى ضد أحمد عيد المنضم مؤخرا لصفوف المصري.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "ننتظر وصول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يفيد بأحقية الزمالك في قيد اللاعبين العائدين من الإعارة".

وأضاف "بعدها سنتقدم بشكوى ضد أحمد عيد الذي وقع مع المصري دون علم الزمالك".

وأكمل "سنتقدم بالشكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد خاصة أنه وقع على عقود سابقة من قبل الزمالك، ثم وقع مع النادي المصري".

وأتم تصريحاته "أحمد عيد قال خلال جلسة الاستماع التي حضرها في اتحاد الكرة بسبب شكوى نادي إنبي ضده إن رغبته هي اللعب في الزمالك في الموسم المقبل، ثم وقع مع المصري".

وكان أحمد عيد دخل في أزمة مع إنبي في ظل تأكيد النادي البترولي بتوقيع اللاعب على عقد أحقية انتقاله نهائيا فيما كشف الأخير أنه لم يوقع على أي شيء وعاد لصفوف ناديه الزمالك.

قبل أن يعلن النادي المصري رسميا التعاقد مع أحمد عيد.