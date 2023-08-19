رئيس الرجاء لـ في الجول: اختفاء عمر وردة إشاعة مغرضة

السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

عمرو وردة

نفى محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الأنباء المتعلقة بشأن اختفاء عمرو وردة وغيابه عن تمارين الفريق المغربي.

عمرو وردة

النادي : الرجاء البيضاوي

وترددت أنباء عن اختفاء عمرو وردة واختفائه عن تمارين فريقه خلال اليومين الماضيين.

وقال بودريقة لـ FilGoal.com : "اختفاء عمر وردة إشاعة مغرضة والهدف منها التشويش على اللاعب والنادي".

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وأعلن الرجاء المغربي في وقت سابق ضم عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.

ونشر الرجاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعمرو وردة قال خلاله: "كازابلانكا كل مكان فيها يروي أسطورة، مدينة تتنفس كرة".

وواصل "فيها الشغف والفرحة لكن عندما تصل لها تعرف أن اسمها الدار الخضراء".

وأردف "كل شيء فيها أخضر تجعلك تشعر أنك تريد أن تصبح جزءا من ذلك النادي وترسم حكاية من حكاياته".

وأتم "أنا عمرو وردة أنا هنا للدفاع عن أغلى قميص في العالم، قميص الرجاء، ديما رجاء".

وكان محمد بودريقة رئيس الرجاء كشف في وقت سابق عن الاتفاق مع عمرو وردة على الانضمام لموسمين.

وشارك وردة بقميص أبولون في 19 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4.

وسبق لـ وردة تمثيل أندية بانيتيليكوس، وباوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني. ثم تحوّل إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس وتبعه بأبولون.

الرجاء المغربي عمرو وردة
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