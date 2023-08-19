وكيلهما يكشف لـ في الجول: تفاصيل عرض ليون لدوكو دودو.. وموقف الإسماعيلي من عرض لعبد الرحمن مجدي

كشف محمد حلمي وكيل اللاعبين تفاصيل العرض المالي المقدم من ليون لضم لاعب سموحة دوكو دودو، بالإضافة لعرض ليبي لعبد الرحمن مجدي لاعب سموحة.

دودو دوكو

وقال محمد حلمي لـFilGoal.com: ""تقدم ليون بعرض أول قيمته 500 ألف يورو تدفع على قسطين من أجل شراء دودو ثم طلب سموحة رفع العرض".

وأضاف فوصل العرض إلى 600 ألف يورو يتم دفعها على قسطين أيضًا، لكن سموحة طلب الحصول على المقابل المادي كاملًا عند إتمام التعاقد".

وأردف "في حالة موافقة ليون على طلبات نادي سموحة ستتم الصفقة، لكن لدينا عروضًا أخرى من أوروبا من أجل دودو، ونترك حرية التفاوض لنادي سموحة".

وكان فرج عامر كشف في وقت سابق لـFilGoal.com تفاصيل مفاوضات ليون وقال: "ليون تقدم بالفعل بعرض رسمي لضم دوكو دودو".

وعن رد سموحة أجاب رئيس النادي "طلب ليون منحهم البطاقة الدولية وانتقال اللاعب قبل دفع قيمة الصفقة وهو ما رفضناه".

وكشف "لا تزال المفاوضات جارية مع نادي ليون وخاطبناهم برغبتنا في الحصول على قيمة الصفقة أولا".

واختتم فرج عامر تصريحاته "ولدينا رغبة في الحصول على قيمة الصفقة كاملة لأن عرض ليون على دفعتين".

ويرتبط دوكو دودو بتعاقد مع سموحة حتى صيف 2026.

عبد الرحمن مجدي

وعن عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي قال وكيل اللاعبين: "الاسماعيلي رفض عرضًا منذ يومين من نادي أهلي بني غازي الليبي من أجل استعارة عبد الرحمن مجدي مقابل 250 ألف دولار".

وأتم ""تم صرف المستحقات المتأخرة لعبد الرحمن مجدي، وطلب كابتن إيهاب جلال من اللاعب البقاء والتركيز مع الفريق في الموسم المقبل".

ويرتبط عبد الرحمن مجدي بتعاقد مع الإسماعيلي حتى صيف عام 2027.