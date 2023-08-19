الكشف عن موعد قرعة دوري المحترفين

السبت، 19 أغسطس 2023 - 14:59

كتب : رضا السنباطي

فريق غزل المحلة

كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد إقامة قرعة دوري المحترفين للمجموعة الأولى.

وأوضح الخطاب أن القرعة ستقام في الـ12 ظهرا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن النظام الذي تم الاستقرار عليه لدوري المحترفين الجديد بداية من الموسم المقبل.

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دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة دوري المحترفين
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